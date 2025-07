Itaquá Parque Shopping encerra férias com show cover especial de Elvis neste sábado

Para encerrar as férias de julho com muita emoção e boas lembranças, o Itaquá Park Shopping promove neste sábado, 26 de julho, um show especial com o eterno Rei do Rock. A partir das 19 horas, a Praça de Alimentação será palco de uma apresentação cover de alta performance com Elvis Presley, interpretado pelo cantor Erik Lunghini e a banda Expresso Tennessee. O evento é gratuito.

A apresentação acontece justamente no Dia dos Avós e é o convite perfeito para que netos e avós compartilhem juntos uma noite de nostalgia, música de qualidade e muita conexão entre gerações. Com arranjos atualizados e performance cheia de carisma, o show promete emocionar os fãs de todas as idades.

“Encerramos as férias com uma celebração que reforça nosso compromisso com o entretenimento familiar e o encontro entre gerações. O show cover do Elvis é uma oportunidade especial para que toda a família curta junto uma experiência musical inesquecível. E claro, nosso mix de lojas e gastronomia completa o programa ideal para um dia tão simbólico”, destaca Fernando Brandão, superintendente do empreendimento.