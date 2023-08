Itaquá promove 1º Fórum das Famílias Atípicas nesta sexta

Nesta sexta-feira (18), acontece o 1º Fórum Municipal das Famílias Atípicas de Itaquaquecetuba. O objetivo é discutir práticas e ideias referentes ao conhecimento e atendimento à pessoa com deficiência no município para a construção de soluções de inclusão e acessibilidade.

Esses eventos são oportunos para discutirmos as necessidades e propor ações efetivas para as pessoas com deficiência, por isso esperamos uma grande adesão", disse a secretária da pasta, Hadla Issa.

O fórum será realizado das 8h30 às 14h e é aberto ao público. A inscrição deve ser feita pelo link: acesse.one/fWSZS.

Na primeira parte, Silvana Gimenez, integrante da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo, do Programa Meu Emprego Inclusivo, vai palestrar sobre a vivência e a capacidade da pessoa com deficiência e de que forma o município pode contribuir para a acessibilidade e inclusão.

Já na segunda, os participantes terão suas dúvidas sanadas e será a oportunidade para apresentarem propostas.

"As pessoas com deficiência devem ser incluídas na sociedade e, para isso, a discussão e a fomentação de políticas públicas são essenciais", pontuou o prefeito Eduardo Boigues.