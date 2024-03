Itaquá promove 2ª audiência pública para a revisão do Plano Diretor e criação do Plano de Habitação

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou, na quarta-feira (20), a segunda audiência pública para a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) e criação do Plano Municipal de Habitação (PMH). Foram apresentadas as propostas e avanços na confecção dos dois projetos e aberta uma consulta pública online sobre o tema.



A audiência contou com a presença dos secretários Alexandre Feijó (Planejamento), Ângela Quirino (Habitação) e Douglas Freire (Turismo), representando o prefeito Eduardo Boigues, além de vereadores e munícipes. O Plano Diretor tem vigência de dez anos e a revisão foi iniciada em 2023 com a fase de planejamento e diagnóstico.



No ano passado, ocorreram oficinas participativas em cinco regiões do município. Em outubro, foi realizada a Conferência da Cidade com a colaboração da ReDUS e ONU Habitat. Em novembro aconteceram as oficinas temáticas.



Já a primeira audiência, também em novembro, abordou temas como integração social, moradia, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, saneamento, educação, saúde, mobilidade e função social da cidade. Todos os eventos foram abertos para participação popular.



"Enfatizamos que a participação da população é muito importante para conseguirmos alinhar as ideias e ter a certeza de que estamos no caminho certo para o futuro da cidade. Itaquá vem se desenvolvendo cada vez mais e temos que unir forças para acompanhar esse avanço, por isso a contribuição de todos é imprescindível", destacou Feijó.



Durante a segunda audiência, foi divulgada a abertura do link (https://l1nk.dev/c8boQ) para a consulta pública, espaço em que os munícipes podem opinar e dar sugestões sobre o material gerado até hoje. Todos os documentos e ações já realizados estão disponíveis em itaquaquecetuba.sp.gov.br/plano-diretor. A consulta online ficará aberta até 12 de abril.



"O Plano Diretor é uma leitura da cidade, um reconhecimento de como ela funciona, do território físico e do meio ambiente. Ele é capaz de identificar as zonas de preservação e a infraestrutura urbana. Um documento elaborado pela prefeitura com a participação dos moradores", finalizou o prefeito.