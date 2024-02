Itaquá promove ação com testagem de ISTs e planejamento familiar nesta quinta (8)

Nesta quinta-feira (8), a Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba vai promover uma ação de testagem rápida de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). A população vai contar com testes de HIV, sífilis, hepatites virais, além de orientações sobre planejamento familiar e saúde bucal na praça Padre João Álvares, no Centro, das 10h às 16h.



O objetivo da iniciativa é informar sobre como se prevenir contra o HIV e outras infecções, fazer o teste e oferecer tratamento, caso o diagnóstico seja positivo. A secretária de Saúde, Ariana Julião, destacou a importância da atividade.



"É fundamental reforçarmos ações como essa. É na testagem que conseguimos prevenir o agravamento de infecções, então o teste e a prevenção se mostram o melhor caminho. Nossas equipes estão preparadas para atender a todos", explicou.



Além dos testes, equipes da pasta vão oferecer orientações sobre planejamento familiar com atendimento médico e psicossocial individualizado, assim como informações sobre métodos contraceptivos.



"Queremos prevenir e levar informação sobre planejamento familiar e as melhores formas de combate às infecções sexualmente transmissíveis. A cidade já faz um trabalho contínuo nesse sentido, mas abraçar essas ações também é uma bandeira da nossa gestão", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.