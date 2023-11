Itaquá promove Feirão do Emprego na próxima quarta (29) com oferta de mais de mil vagas

Na próxima quarta-feira (29), das 10h às 16h, a Prefeitura de Itaquaquecetuba vai promover um Feirão do Emprego com mais de mil vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade.



Encabeçada pela Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo, o atendimento será feito no campus da UNG na cidade, localizado na avenida Uberaba, 251 - Vila Virgínia, por ordem de chegada e controle de senha.



Depois de entrar, os candidatos poderão circular livremente pela feira à procura da oportunidade que melhor se encaixar em seu perfil. Haverá vagas de atendimento ao público, administração, costura, produção, eletricista, entre outros.



"As agências poderão realizar entrevistas no local se identificarem candidatos com potencial para ocupar as vagas. Os resultados individuais serão informados posteriormente pelas equipes de seleção", explicou o secretário da pasta, Luciano Dávila.



Para participar é necessário levar RG, CPF, currículo atualizado e caneta. "Queremos, com esse feirão, aproximar empregadores de candidatos, tanto de Itaquá como da região, para assim potencializar o acesso democrático de todos ao mercado de trabalho", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.