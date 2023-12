Itaquá promove passeio inclusivo e leva 450 idosos para dia de lazer na praia

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba promoveu, na última quinta-feira (30), um dia memorável de lazer com um passeio inclusivo para 450 idosos na Praia Balneário dos Trabalhadores, em São Sebastião. A ação teve por objetivo levar momentos de descontração e qualidade de vida aos idosos atendidos pela pasta, reforçando a socialização e o convívio entre eles.



Dez ônibus e uma van se deslocaram das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): Quinta da Boa Vista, Morro Branco, Paineira, Caiuby e Recanto Mônica, além do Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI). Os atendidos foram acompanhados por duas enfermeiras, coordenadores e técnicos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, o passeio marca um novo tempo para a melhor idade de Itaquaquecetuba. "É a primeira vez na história que nosso SCFV promove um passeio à praia. Isso é respeito, dignidade e política pública de qualidade para quem sempre fez muito por nós. Itaquá vive um novo momento e esse passeio é mais uma prova disso", comentou.



O passeio ofereceu alimentação e distribuição de protetor solar. Além disso, houve dinâmicas em grupo, cuidados com a saúde e atividades laborais, proporcionando um dia completo de diversão e aprendizado em uma praia de mar raso e calmo, ideal para crianças e idosos. A presença e suporte dos representantes da Secretaria de Turismo de São Sebastião ressaltaram a parceria entre os municípios.



"Esse passeio não foi apenas um evento recreativo, mas um reforço do comprometimento da prefeitura para garantir o bem-estar e a saúde da população idosa de Itaquá. Cuidar de quem tanto cuidou da cidade é um dever e estamos garantindo o que eles merecem de melhor", completou o prefeito Eduardo Boigues.