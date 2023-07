Itaquá prorroga inscrições para curso de auxiliar de operações em logística

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba e o Senac Guarulhos prorrogaram as inscrições para o curso de auxiliar de operações em logística até 7 de agosto.



A formação ensina como auxiliar em processos de reposição, armazenagem, produção, distribuição e transporte de produtos e materiais. São 50 vagas e a bolsa será concedida por ordem de inscrição.



"O aprendizado transforma e estamos fazendo parcerias importantes para levar ainda mais conhecimento para Itaquá", destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.



Os interessados devem ter no mínimo 15 anos, ensino fundamental, renda familiar por pessoa de até dois salários mínimos e não ter mais de uma matrícula no mesmo curso no Senac Guarulhos.



As inscrições devem ser feitas no polo da Univesp de Itaquá (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 345 - Vila Virgínia) de segunda a sexta, das 14h às 18h, com RG e CPF em mãos. As aulas são presenciais.



"Essa é mais uma oportunidade de crescimento profissional para os munícipes. Com esses cursos gratuitos, muitos terão a oportunidade de se qualificar e assim podem buscar melhores colocações no mercado de trabalho", completou o prefeito Eduardo Boigues.