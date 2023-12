Itaquá realiza 1ª audiência de revisão do Plano Diretor e criação do Plano de Habitação

A primeira audiência pública para a revisão do Plano Diretor Estratégico e criação do Plano Municipal de Habitação apresentou o diagnóstico e a visão de futuro para Itaquá construídos nas oficinas participativas e temáticas, assim como na Conferência da Cidade. Todas as etapas, encabeçadas pelas secretarias de Planejamento e Habitação, contam com a participação popular, de entidades e do poder público.

Durante o encontro, que ocorreu na última quinta-feira (23), a população pôde debater sobre os assuntos que consideram importantes levando em consideração os temas já definidos: integração social, moradia, economia, sustentabilidade, saneamento, educação, saúde, mobilidade, função social da cidade e políticas públicas integradas e continuadas.

"Itaquá tem um grande potencial logístico, empresarial e industrial. A cidade, inclusive, está deixando de ser dormitório por conta do grande desenvolvimento, geração de renda e de empregos. Para continuarmos nessa linha de crescimento, precisamos rever as leis urbanísticas", destacou o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó.

O Plano Diretor dita o desenvolvimento urbanístico e sustentável da cidade após uma jornada de discussões sobre o que a população quer e precisa.

"Queremos continuar transformando a cidade em referência regional e quem sabe até estadual, por isso é fundamental que a revisão do Plano Diretor aconteça dentro das diretrizes", pontuou o prefeito Eduardo Boigues.