Itaquá realiza Caminhada pela Paz no Trânsito no dia 23 Ação educativa que vai contar com a participação de alunos da Escola Municipal Benedito Vieira da Mota começará às 9 horas

Por de Itaquá 18 MAI 2018 - 20h31

Essa Caminhada é uma das ações que estão sendo feitas na cidade Foto: Antonio Marcio/ Secom Itaquá Itaquaquecetuba realizará na próxima quarta-feira (23) uma Caminhada Pela Paz no Trânsito. Alunos da Escola Municipal de Trânsito farão uma passeata, a partir das 9 horas, nas ruas centrais do município. A ação contará com a participação de 200 alunos da Escola Municipal Benedito Vieira da Mota. O grupo passará pelas seguintes ruas: MMDC, Avenida Emancipação, Sebastião Ferreira dos Santos, Capitão José Leite e Praça dos Expedicionários. Essa Caminhada é uma das ações que estão sendo feitas. Já foram realizados trabalhos que envolveram blitz educativas e panfletagens. Ainda está programada uma última atividade dentro do Movimento Maio Amarelo, que será outra blitz, na Praça Padre João Álvares, no dia 30, das 10 às 14 horas, sendo que para esta ocasião serão montados estandes para distribuição de material da campanha, com a participação da Ecopistas, Detran SP, SPMar e MRS Logística. A Secretaria Municipal de Transportes ressaltou que através da Escola Municipal de Trânsito realiza um trabalho educativo durante o ano inteiro. Sobre o Movimento Maio Amarelo, a proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

