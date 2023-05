Itaquá realiza maratona de ações para melhoria no atendimento aos estudantes

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, apresentou uma série de novidades para a rede municipal de ensino, começando pelos tênis aos 43 mil estudantes, que possibilitam segurança à comunidade educacional e contribuem com a equidade no ambiente escolar.

Tudo foi selecionado com atenção aos detalhes para uso durante o ano letivo: tênis com velcro para os menores, adaptado para os estudantes com deficiência e com cadarço para os maiores e a EJA.

"Atendimento de qualidade e respeito às especificidades, isso é de fato ter a inclusão presente na educação municipal. Continuamos com a convocação dos professores e ainda temos muitas novidades vindo aí", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Também foi feita a entrega de 120 tablets para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), sendo 102 para os estudantes e 18 para os profissionais da equipe técnica. Ainda falando em acessibilidade, nove vans adaptadas para a educação especial e uma comum já estão fazendo o atendimento de 156 estudantes com deficiência.