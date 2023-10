Itaquá realiza plantio de orquídeas em praça

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Itaquaquecetuba realizaram o plantio de 60 mudas de orquídeas na praça Padre João Álvares, no centro da cidade, nesta semana. As plantas foram doadas após a prefeitura lançar uma campanha para que os munícipes não joguem fora quando não estiverem floridas.

As espécies Dendrobium Swartz, Oncidium Swartz e Phalaenopsis Blume foram fixadas nas árvores com o auxílio de TNT, musgo Sphagnum para garantir umidade e barbante para amarração. Todo esse aparato é necessário para garantir que as plantas se agarrem aos troncos e não caiam com a chuva ou fortes ventos.

O aroma agradável e as cores das plantas atraem abelhas, borboletas, mariposas, moscas e outros insetos polinizadores. O transporte do grão de pólen para outra flor da mesma espécie é facilitado pelo tipo e cor das pétalas, que permitem que o inseto identifique o tipo de flor.

"As orquídeas, além de garantir beleza, contribuem para o meio ambiente. Isso porque suas raízes formam microecossistemas que abrigam pequenos insetos e propiciam a germinação de outras plantas. Aliada a toda vegetação já existente, promovem a manutenção de temperatura e formação de microclimas", explicou a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri,

Essas plantas herbáceas podem se desenvolver no solo (terrícola), mas preferem crescer em árvores (epífitas).

Essas, em especial, apresentam raiz, rizoma, folha, flor e uma estrutura denominada pseudobulbo, não muito comum nas demais plantas, onde armazenam água para a época de escassez.