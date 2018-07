Itaquá recebe cinco novas ambulâncias

Itaquaquecetuba recebeu, nessa quinta-feira, dia 5, cinco novas ambulâncias que prestação serviços à população do município. São três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas para atendimento emergencial que irão suprir as necessidades atuais da administração.

De acordo com o prefeito Mamoru Nakashima (PSDB), o setor da saúde continuará recebendo investimentos nos próximos meses. “Estamos recebendo essas ambulâncias através de um convênio com o Governo Federal proveniente de uma emenda do deputado federal Márcio Alvino, além disso, em breve estaremos entregando mais um serviço de atendimento 24 horas na cidade, o CSI – Centro de Saúde Infantil”, comentou Mamoru.

Os veículos foram apresentados à população e ficaram expostos em frente às futuras instalações do CSI, que foi vistoriado pelo prefeito.

O local que está 90% concluído deve atender em pleno funcionamento cerca de mil crianças por mês com um serviço de excelência. Após a inauguração do CSI, Itaquaquecetuba contará com três unidades de atendimento 24 horas.