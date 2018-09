Itaquá recebe neste sábado exposição de carros modificados e antigos

Com sucesso de público em sua última edição, o Itaquá Garden Shopping recebe novamente em suas dependências o evento de carros mais surpreendente da região: o “Garden Low & Custom”. A exposição de carros customizados será realizada neste sábado (22), no estacionamento do centro de compras, das 18 às 22 horas, com entrada gratuita. Para os expositores é cobrado o valor R$ 15,00.

De acordo com o organizador do evento, Rodrigo Nobre, são mais de 300 veículos confirmados para estarem neste sábado, no Itaquá Garden Shopping. “A ideia principal do evento “Garden Low & Custom”, é reunir, principalmente, projetos de carros diferenciados da região Leste e Alto Tietê nos estilos: Antigos, Preparados e Rebaixados”, explica.

Ainda no dia, haverá sorteios de brindes para os visitantes, stands de venda de produtos para veículos e muitos mais. Quem estiver interessado em expor o seu veículo de quatro rodas é cobrado uma taxa de R$ 15 por expositor. “Podem expor carros modificados ou antigos”, completa Nobre.

O evento que acontece gratuitamente no Itaquá Garden Shopping é uma das diversas atrações que o melhor e mais completo centro de compras do Alto Tietê oferece exclusivamente para a população da região. “Essa é a oportunidade que os apaixonados por veículos de quatro rodas têm de prestigiarem diversos carros modificados e antigos. A ideia é trazer a mostra todo mês para o Garden e lembrando que os visitantes do centro do compras do Alto Tietê poderão curtir as outras diversas atrações que ocorrem no mall”, destaca Botelho.