Itaquá recebe nova leva com 7 profissionais do programa Mais Médicos

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba recebeu, nesta semana, sete novos médicos generalistas, integrando a segunda fase do programa Mais Médicos, do Governo Federal, após a vinda de outros 15 profissionais em outubro. Eles vão atuar nas Unidades de Saúde da Família (USFs).



Com isso, as equipes de atendimento serão fortalecidas nos bairros Parque Piratininga, Pequeno Coração, Jardim Miraí, Jardim Nícea, Jardim Josely e Jardim América. O programa tem por objetivo suprir a demanda crescente por cuidados médicos nos municipios, proporcionando uma cobertura abrangente de atendimento e ampliando a qualidade dos serviços básicos oferecidos à população.



"É um novo tempo para a Saúde de Itaquá. Quando cheguei na secretaria, encontrei uma série de desafios, uma saúde muito debilitada. Aos poucos fomos dando uma nova cara, qualidade aos atendimentos e o reforço das equipes vai complementar essa mudança", disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.



Além dos profissionais do programa, a cidade conta com 40 médicos contratados de forma terceirizada e outros 42 por contratação direta, todos direcionados para a Atenção Básica. Desde 2021, houve um aumento de quadro médico nas unidades de saúde de 50%.



"O compromisso da administração municipal é fortalecer o sistema de saúde e ter um programa como o Mais Médicos para auxiliar é fundamental. O município faz a parte dele e o Governo Federal oferece suporte complementar. Continuaremos trabalhando para melhorar a saúde de Itaquá", completou o prefeito Eduardo Boigues.