Itaquá recebe prêmio de fluência leitora de programa estadual

Itaquaquecetuba ficou entre os 120 municípios do estado que mais avançaram em fluência leitora. O prêmio foi concedido na terça-feira (20), na Sala São Paulo, durante o lançamento do programa Alfabetiza Juntos SP, que visa fortalecer a colaboração na alfabetização de crianças de até 7 anos entre estado e municípios. A cidade ficou entre as cidades que mais evoluíram entre a primeira avaliação (diagnóstica) e a segunda avaliação (somativa de saída).

Na ocasião, estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, o secretário estadual de Educação, Renato Defer, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, a primeira-dama, Mila Prates, e a secretária municipal de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

"A bandeira de Itaquaquecetuba se destacou na plateia. A nossa torcida pela educação é única e vamos seguir avançando a fim de elevar nossos índices. Obrigada e parabéns a todos que contribuíram de alguma forma, em especial aos professores. Esse é um trabalho de equipe e a premiação é de todos", disse a secretária.

Para que o programa seja uma política pública estadual, o governador assinou um decreto de criação, com meta de que 90% das crianças tenham fluência leitora até 2026. Isso porque atualmente só 64% dos alunos do 2° ano sabem ler e escrever. O projeto atuará em sete eixos: criação de incentivos, articulação e mobilização, desenvolvimento de capacidades, material didático autoral, fortalecimento da gestão escolar, além de avaliação e monitoramento.

"Entre as 645 cidades de São Paulo, Itaquá se destacou como uma das 120 em crescimento na alfabetização. Esse reconhecimento é um sinal de que estamos no rumo certo e é muito gratificante participar de um evento como esse. Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação por batalhar diariamente para levar um aprendizado digno aos estudantes", finalizou o prefeito.