Itaquá recebe selo de eficiência em ranking estadual de resíduos sólidos

O município de Itaquaquecetuba se destacou na gestão de resíduos sólidos em um ranking elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que avalia as 645 cidades de São Paulo.

Itaquá ficou em terceiro lugar entre os municípios do Alto Tietê e ganhou o selo de gestão eficiente pelo Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR), que avalia estratégias e projetos desenvolvidos durante o ano de 2022.

O índice também serve para identificar fragilidades e oportunidades, além de subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas estaduais e municipais voltadas à melhoria da gestão.

A nota pode ser de 0 a 10 e o município alcançou 7,8965, atrás apenas de Salesópolis e Suzano e à frente de Guarulhos e Poá. Outros sete municípios da região tiveram nota mediana e dois foram classificados como ineficientes.

"Fiquei muito feliz de alcançarmos essa posição no ranking. Mostra que estamos no caminho certo e que a população está mais consciente e preocupada com o meio ambiente", declarou a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Yasmim Zampieri.

"Estamos investindo pesado nas questões ambientais no município e é gratificante ver que está dando bons resultados e que podemos conseguir mais recursos para continuar trabalhando em prol da causa", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.