Itaquá registra mais de 17 mil emissões do cartão Viaja Fácil

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquaquecetuba registrou a emissão de 17.101 cartões do Viaja Fácil de maio, mês do lançamento, a novembro. O cartão permite a integração gratuita dentro de duas horas entre duas linhas municipais, garantindo mais mobilidade aos passageiros.



No mês de lançamento foram 2.416 emissões, passando para 2.444 em junho e 1.921 em julho. Já em agosto foram 2.991 emissões, 2.681 em setembro, 2.654 em outubro e 1.994 em novembro. As emissões podem ser feitas na Itaquá Passes, localizada na rua da Liberdade, 17 – Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



"Estamos incentivando, cada vez mais, que os passageiros façam a adesão ao cartão Viaja Fácil. Como o próprio nome diz, ele garante mais segurança, agilidade e mobilidade no dia a dia, além do beneficio de integração gratuita no período de duas horas", destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.



A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro. O cartão também garante mais facilidade no momento da recarga, que pode ser feita tanto na Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS.



"Itaquá hoje é uma cidade mais conectada e moderna, então é fundamental que a população acompanhe as transformações. Com o cartão, o usuário tem muitos benefícios na palma da mão e ainda agiliza a própria viagem", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.