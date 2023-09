Itaquá Rodeio Fest faz tributo a Marília Mendonça nesta 6ª feira

Quem for ao Itaquá Rodeio Fest nesta 6ª feira (15/9) poderá participar de um momento único: a gravação do primeiro DVD da cantora Lorena Alexandre, cover oficial de Marília Mendonça, a eterna “Rainha da Sofrência”. A artista vai subir ao palco a partir das 2h da manhã, logo após o show do pagodeiro Thiaguinho, e promete fazer, em Itaquaquecetuba-SP, o maior tributo do Brasil à Marília, que morreu decorrente a um acidente de avião, em novembro de 2021, no auge da carreira:

“Todos os meus shows são dedicados à ela, a nossa rainha, que estará sempre viva em nossos corações. Estou muito feliz por participar do rodeio de Itaquá e levar ao público o maior tributo à Marília Mendonça do Brasil. Será um momento muito importante para mim - estar num palco por onde já passaram grandes artistas desde o início da festa", comenta a Cover.

Em 2019, Lorena, em suas apresentações, começou a ser comparada com

Marília Mendonça, tanto pela aparência física, como pelo timbre de voz - muito semelhantes ao da saudosa cantora. Desde então, vem interpretando os grandes sucessos de Marilia e não esconde a emoção de poder ajudar a manter viva a sua memória:

“Muitas vezes, quando subo no palco, penso que só sou um band-aid para colocar em cima das feridas, da saudade que todo mundo tem dela, e que eu também tenho. Cantar as músicas de Marília Mendonça, para mim, hoje, é algo muito maior do que eu já imaginei para a minha vida artística”.

O show de Lorena começa na madrugada, às 2h. Na oportunidade, ela vai gravar um DVD. Para tanto, promete levar para o palco do Itaquá Rodeio Fest grandes sucessos de Marilia Mendonça e que fizeram com que a artista fosse uma das mais ouvidas de sua geração. Não faltarão na playlist “Troca de Calçada”, “Coração Bandido” e “Supera”.

Outras atrações

A programação desta 6ª feira do Itaquá Rodeio Fest começa às 20h30 na arena montada no Jardim Adriane, com provas de montaria. Já às 23h, o palco recebe a dupla Lucylla e Lucyana, para o melhor do sertanejo raiz. As irmãs começaram a cantar juntas ainda na adolescência e já se apresentaram em aberturas de shows de duplas famosas, como Bruno & Marrone, Victor & Leo, Gino & Geno e Gian & Giovani.

A atração principal da noite vem em seguida e dispensa apresentações: o pagodeiro Thiaguinho, que arrasta multidões em seus shows pelo Brasil afora. O cantor é autor de singles como “Valeu”, “Ousadia & Alegria” e “Caraca Muleke”.

Ex-integrante do grupo Exaltasamba, o artista alcançou o posto de referência do pagode nacional, com direito a indicações ao Grammy Latino e conquistas importantes, como o Prêmio Quem e o Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Custeado 100% pela iniciativa privada, o Itaquá Rodeio Fest faz parte das comemorações oficiais dos 463 anos de emancipação política-administrativa da cidade. O evento teve início em 6/9 (4ª feira) e chega ao fim neste sábado (16/9), com as últimas provas de montaria, às 20h30.

Às 23h15, tem apresentação da DJ Maju Santana. E, para encerrar a noite, acontece o esperado show do baiano Leo Santana. Nos dois dias, os portões abrem às 19h.