Itaquá será terceira cidade a contar com Delegacia de Defesa da Mulher

Itaquaquecetuba terá uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo a Prefeitura, a nova unidade policial funcionará na Vila Virgínia. Além disso, as obras da antiga sede do distrito policial, na região central da cidade, deverão ser entregues no final de setembro.

A Prefeitura disse que a vinda de uma DDM é uma antiga solicitação do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB). Desde 2013, o tucano cobrava sistematicamente o Estado para a implantação da unidade.

Na semana passada, o prefeito recebeu o delegado seccional Dr. Jair Barbosa Ortiz e também cobrou uma posição referente ao assunto. De acordo com Mamoru, a demanda de ocorrências com mulheres vítimas nas delegacias da cidade chega a quase 60%. Por isso, é necessária a instalação de uma unidade especializada no município.

“Nossa cidade precisava dessa delegacia, os casos com as mulheres precisam ser tratados com mais atenção e carinho”, disse o prefeito.