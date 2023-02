Itaquá vai à Justiça contra o DAEE para exigir providências sobre barragem

A Prefeitura de Itaquá decidiu, nesta quarta-feira, ingressar na Justiça com uma medida judicial contra o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) pedindo a intervenção nas comportas da Barragem da Penha. A medida visa amenizar as enchestes que atingem Itaquá nas últimas semanas.

Além disso, a Prefeitura de Itaquá quer dados sobre o funcionamento da barragem. " Vamos solicitar, junto ao departamento, com base na Lei de Acesso a Informação (LAI), dados técnicos de funcionamento das comportas, quantidade de fluxo de água e impacto do parcial fechamento no Alto Tietê", diz trecho da nota emitida pela prefeitura.

A nota finaliza dizendo que entende a transição de governos, mas "é de extrema urgência a consideração de que famílias do município necessitam de ajuda".