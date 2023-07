Itaquá vai receber 1º Desfile Fashion Inclusivo

A cidade de Itaquaquecetuba receberá, no dia 26 de agosto, a 1ª edição do “Desfile Fashion Inclusivo”. O evento trata-se de um desfile comum, mas apenas pessoas com deficiência irão desfilar. O desfile se inicia às 17 horas na 2ª entrada do Shopping Itaquá Park.

No dia, 60 pessoas entre homens, mulheres, crianças e adolescentes irão desfilar com as roupas de três estilistas. “Será um evento para que as pessoas com deficiência possam mostrar a importância da real inclusão e da moda para todos”, conta Rita Maria, que faz parte da organização do evento.

O desfile conta com modelos profissionais e não profissionais. “Teremos modelos com deficiência representando vários conselhos da pessoa com deficiência do Estado e vários modelos do Alto Tietê”. O participante mais novo, segundo Rita, tem apenas um ano e o mais velho tem 60 anos.

Rita explica, ainda, que a ideia foi inteiramente dela. “A ideia veio do meu coração. Quero fazer isso para que as pessoas com deficiência pudessem mostrar que também são consumidores. Os comerciantes também precisam compreender e abrir espaço, dar condições aos deficientes para comprar. Infelizmente temos várias pessoas com deficiência que são proibidas de comprar porque o comércio não é acessível”.

A organizadora contou qual é a importância de eventos desse tipo e afirmou ser essencial para a “sociedade entender a importância da inclusão”. “É importante para dar visibilidade à causa. É importante demais para as pessoas com deficiência. É uma forma para a sociedade ver os deficientes de uma forma diferente, entendendo a importância da inclusão”. Além disso, ela conta que é importante para mostrar o trabalho das estilistas “em querer fazer o seu melhor para todo o tipo de público”.

Por fim, Rita explicou sua sensação de fazer esse evento acontecer. “É maravilhoso ter o prazer de criar este evento pensando no quanto ele vai mudar vidas. Ver a alegria estampada no rosto de cada modelo é magnífico. Não tem como explicar minha alegria. Este evento será viável para toda a população”, finaliza.

O evento é gratuito, sem necessidade de comprar ingressos ou convites. O Shopping Itaquá Park está localizado na Estrada do Mandi, 1205, no Jardim Ariane.