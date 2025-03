Itaquá zera número de feminicídios em janeiro de 2025

Itaquaquecetuba ficou de fora das estatísticas de feminicídio. Enquanto o Alto Tietê registrou aumento de 200% em janeiro de 2025 – no comparativo com o mesmo período do ano passado – a cidade zerou o número de assassinatos por violência de gênero no primeiro mês do ano. Os dados são Delegacia de Defesa da Mulher de Itaquá.

Além disso, o município melhorou nos índices de janeiro de anos anteriores. Em 2021, por exemplo, ocorreu um caso desta natureza. Em 2023, a cidade não teve nenhum feminicídio. Em 2024, foram duas as ocorrências deste tipo de crime, de acordo com a DDM.

O prefeito Eduardo Boigues (PL) credita a baixa no município à adoção de políticas públicas voltadas para o tema e a equipamentos de assistência implementados especialmente para a proteção e o acolhimento da população feminina.

Entre as conquistas está a Delegacia da Mulher. O Estado atendeu ao pleito do prefeito e abriu a unidade especializada e março de 2021. Boigues lembra que esta era uma demanda antiga, a qual defendia desde quando atuava como delegado de Polícia em Itaquá, antes de entrar para a política.

Itaquaquecetuba também conta com a Ronda de Proteção à Mulher, realizada pela Polícia Municipal (antiga GCM - Guarda Civil Municipal) no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas.

Botão do Pânico

Outro serviço disponibilizado pela Prefeitura ao público feminino é o “Botão do Pânico” - aplicativo que, ao ser acionado, envia a localização da vítima diretamente para a Polícia Municipal em tempo real.

Em 2024, foi inaugurada a Casa da Mulher. Administrada pela Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, a estrutura oferece acolhimento, qualificação profissional, suporte jurídico e apoio psicológico para vítimas de violência. A capacidade é para 450 atendimentos por mês.

De forma conjunta com o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria da Mulher ainda mantém a Casa de Cursos, que oferece, de graça, capacitação para a emancipação financeira do público feminino.

Luiza Brunet

Segundo Boigues, os esforços em promover a proteção e a conscientização da mulher são constantes em Itaquá. Uma das iniciativas ocorreu no dia 14 de março, quando Luiza Brunet, ativista na luta contra a violência de gênero, ministrou uma palestra sobre o tema no Itaquá Garden Shopping.

Beneficente e por adesão, o evento “Elas por Elas - Ouvir, Sentir e Agir” também contou com a exposição da primeira-dama, Mila Prates Boigues; da secretária municipal da Mulher, Hadla Issa, da assistente social Patrícia Ianda; da coach Ana Cláudia Viana; e da advogada Dana Vidal Costa.

Dados

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Brasil registra cerca de mil assassinatos de mulheres por ano. Até outubro de 2024, foram 1.128 os feminicídios no País. Em São Paulo, durante o primeiro mês de 2025, houve a ocorrência de 22 mortes por violência de gênero, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/violencia-contra-a-mulher).