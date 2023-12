Itaquaquecetuba envia três representantes para Conferência Nacional da Juventude em Brasília

A cidade de Itaquaquecetuba enviará três representantes para a Conferência Nacional de Juventude, em Brasília, que será realizada de 14 a 17 de dezembro. A eleição foi feita na etapa estadual, realizada em Olímpia, no interior de São Paulo, promovida pela Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria Estadual de Políticas para a Juventude (CPJ). Mais de mil jovens de todo o estado participaram dos debates e plenárias.

A comissão itaquaquecetubense que vai a Brasília é formada por Clara Helena, Marcos Teles e Matheus Gomes da Silva – cada um veio de uma parte diferente do município: Caiuby, Scaffid e Piratininga, respectivamente. Todos são diretores da União Municipal dos Estudantes de Itaquaquecetuba (UMES).

A região do Alto Tietê terá apenas seis representantes na etapa nacional; além dos jovens de Itaquaquecetuba, outros três estudantes de Mogi das Cruzes também fazem parte da comitiva. A Conferência Nacional deve contar com a presença do presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva.

“Vamos a Brasília defender as políticas públicas da Juventude e cobrar do governo federal a elaboração de um Plano de Juventude realista, com ações previstas em seu orçamento e que possa, de fato, ser executado pelos municípios”, disse Marcos Teles, atual presidente da UMES.

Dentre as pautas a serem levadas à Conferência Nacional, estão o aumento das campanhas de conscientização e apoio às jovens mães solos, a defesa da Bolsa Permanência do Ensino Médio e a expansão da oferta de cursos técnicos.

“Entendemos que a Educação e a formação profissional de qualidade são a chave para o futuro de nosso país. Não basta uma politica assistencialista – é preciso que os jovens andem com as próprias pernas, planejem seu futuro e, de fato, se tornem cidadãos que irão conduzir nosso país”, completou Teles.

O secretário municipal de Governo e de Obras de Itaquaquecetuba, Marcelo Barbosa, acompanhou a trajetória dos representantes do município. “Já fui presidente da UMES de Itaquá e reconheço o esforço de nossos jovens em levar pautas relevantes para a Conferencia Nacional, sem deixar de lado os desafios da nossa cidade”, disse Barbosa.