Itaquaquecetuba recebe de 9 a 13 de janeiro o projeto estadual Cidadania Itinerante

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, traz para a cidade da próxima terça-feira (9) a sábado (13) a unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante.



Das 9h às 17h, moradores do Jardim Josely, Recanto Mônica, Jardim Maria Rosa, Vila Ursulina e Vila Sônia vão dispor de serviços gratuitos da secretaria. Serão distribuídas 150 senhas por dia por ordem de chegada.



O projeto busca ampliar a atuação da secretaria levando os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população.



"Estamos muito felizes de novamente recebermos essa iniciativa do governo estadual em Itaquá. Escolhemos bairros longe do centro e em maior situação de vulnerabilidade social para contribuirmos ainda mais com seu desenvolvimento", destacou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.



Os atendimentos envolvem agendamento para 2ª via do RG e CNH, emissão da 2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito, 1ª e 2ª vias do CPF, emissão do título eleitoral, além da 2ª via de contas de água e luz.



O serviço também fará a emissão da carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consulta ao Serasa, registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego e elaboração de currículo.



Orientações sobre o Procon e Defensoria Pública, encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC, assim como o recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, orientação sexual/identidade de gênero e de intolerância religiosa também estarão disponíveis.



"Itaquaquecetuba tem contado muito com o apoio do governo estadual e só temos a agradecer. O Cidadania Itinerante é muito parecido com os projetos que já desenvolvemos na cidade de levar os serviços públicos até os bairros e toda contribuição é bem-vinda para expandirmos o alcance", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.



O atendimento no dia 9 será na rua Floresta, 43 – Jardim Josely, no dia 10 na rua Mombuca, 177 – Recanto Mônica, no dia 11 na rua Edvaldo Faustino de Souza, 22 – Jardim Maria Rosa, no dia 12 na rua Maringá, 368 – Vila Ursulina e no dia 13 na rua Walter da Silva Costa, 1.128 – Vila Sônia.