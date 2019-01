‘Janeiro Roxo’: SAE de Poá promove conscientização sobre a hanseníase

O Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Poá, buscando realizar o diagnóstico precoce da hanseníase, irá realizar a capacitação dos agentes comunitários de saúde (ACS) do município nos dias 23 e 24 de janeiro, proporcionando conhecimento dos sinais e sintomas. Com isso, os profissionais poderão diagnosticar a doença durante as visitas domiciliares.

“Sabemos que muitas vezes são estes os profissionais que escutam as primeiras queixas do munícipe. Então nossos agentes poderão orientar o paciente e assim dar ao mesmo a oportunidade de ser tratado precocemente”, explicou o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá.

Hanseníase

O tratamento é gratuito em todo o território nacional e, em 2017, o Ministério da Saúde instituiu o mês de janeiro e a cor roxa para conscientização sobre a hanseníase.

Os principais sinais da doença são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, alteração ou perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e ao toque.

O doente de hanseníase também pode ter áreas de dormência e sensação de formigamento e fisgadas no corpo, além de diminuição da força muscular, podendo apresentar dificuldade para segurar objetos.

A doença pode provocar o surgimento de caroços e placas em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular. A hanseníase é uma doença infecciosa e se for diagnosticada a tempo, as sequelas podem ser controladas e o paciente terá uma vida normal.