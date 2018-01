Jardim Aracy receberá nova creche para 110 crianças neste sábado

O bairro do Jardim Aracy receberá neste sábado (27), às 10 horas, uma nova unidade escolar. A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregará o Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Profª Maria Apparecida de Campos Masci Faria, localizado na Avenida Benedicto Pereira de Faria, 740. O prédio tem capacidade para atender 110 alunos. Foram investidos R$ 1.910.868,85.

O prédio conta com berçário; 4 salas de atividade; pátio coberto; refeitório; cantinho da leitura; horta; praça cívica; playground. “A educação em nossa cidade sempre foi uma prioridade. Continuamos avançando no atendimento à educação infantil com a entrega desta unidade, que atenderá 110 crianças em período integral”, disse o prefeito Marcus Melo. As aulas da rede municipal de ensino, responsável pelo atendimento de cerca de 45 mil alunos em 205 escolas, terão início no dia 5 de fevereiro.

Estão em licitação quatro novas creches na cidade. Duas serão construídas em Jundiapeba e uma no Mogi Moderno com capacidade para 195 alunos. A quarta unidade será construída no Jardim Universo e atenderá 137 alunos, devido à adequação ao terreno. As unidades seguem o novo modelo arquitetônico sustentável, que fará das escolas as novas edificações verdes do município. O investimento total previsto é de R$ R$ 10.998.861,98.

O novo projeto conta com 10 inovações na questão da sustentabilidade: energia solar (placas voltaicas), piso emborrachado reciclado, muro verde, sistema de reuso de águas pluviais, pavimento em concreto permeável, madeira plástica, área para horta, telhas metálicas termoacústicas, iluminação e ventilação natural e arborização.

Foram desapropriados terrenos para a construção de mais cinco novas unidades na Vila Natal, Jardim Camila, Vila Cintra, Jardim Santos Dumont e Jardim Esperança, que oferecerão mais 975 vagas.