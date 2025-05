Jogos da Melhor Idade 2025 começam nesta segunda-feira em Suzano

Suzano se prepara para viver mais um capítulo de dedicação, espírito esportivo e superação com a participação e recepção das provas da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), promovidos pela Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo. A partir desta segunda-feira (26/05), o município será palco de importantes modalidades da competição, com destaque para o envolvimento da população idosa em atividades físicas e esportivas de alto nível.

A abertura simbólica dos jogos ocorreu na última sexta-feira (23/05), em Pindamonhangaba, cidade-sede da competição regional em 2025, com a apresentação da modalidade Dança de Salão. A partir de segunda-feira, Suzano assume papel de destaque ao sediar quatro provas do torneio: natação, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela; atletismo, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão; e, ainda, tênis e tênis de mesa, na Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey).

A delegação suzanense conta com 84 atletas acima de 60 anos, que representarão o município em 13 modalidades. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o momento é de valorização do talento e da vitalidade da terceira idade. “Os representantes praticam regularmente atividades em nossa cidade. Eles estão preparados e motivados para levar o nome de Suzano ao lugar mais alto do pódio”, afirmou o secretário. “É uma honra sediar parte dos jogos. A estrutura está pronta e a população está convidada a apoiar nossos atletas, que são verdadeiros exemplos de vida ativa e saudável”, completou.

A escolha dos atletas foi feita por uma comissão formada pelo chefe da pasta e outros membros da secretaria. A cidade integra a 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que engloba cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. O objetivo de Suzano é ambicioso: ficar entre as dez cidades mais bem colocadas da edição de 2025. Para isso, os representantes vêm sendo preparados com treinos constantes e acompanhamento técnico, focando em desempenho e qualidade de vida.

A primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da competição não só no aspecto esportivo, mas também emocional e social para os idosos. “Sabemos o quanto esses jogos significam para eles. O esforço e a dedicação são admiráveis. Esperamos que seja recompensador e que eles possam trazer muitos resultados positivos para a nossa cidade”, declarou.

“Mais do que medalhas, queremos mostrar que o envelhecimento pode e deve ser vivido com qualidade. Esses atletas são a prova de que o esporte é para todos e de que nunca é tarde para começar a se cuidar e se desafiar”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.

Serviço

O Portelão está localizado na rua Barão de Jaceguai, 375, no centro; ao passo que o Suzanão fica na avenida Taiaçupeba, 1.664, no bairro Jardim Colorado; por fim, o Aceas Nikkey está na rua Dibe Tannus, 535, no bairro Chácaras Reunidas Guaió.