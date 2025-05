Jovens de Ferraz de Vasconcelos podem se inscrever em cursos profissionalizantes do Qualifica SP

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para cursos gratuitos do Qualifica SP - Meu Primeiro Emprego. São 40 vagas no total para os cursos presenciais “Auxiliar Financeiro” e “Atendente de Farmácia”, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo.

A escolha dos cursos foi realizada após análise das demandas de mercado da região, juntamente aos municípios. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

As inscrições vão até o dia 20 de maio no site www.qualificasp.sp.gov.br. Podem se inscrever jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas são presenciais no período vespertino e têm previsão de início para o dia 26 de maio. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

*Serviço*

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego

Quantidade de vagas: 40 no total (20 para cada curso)

Prazo: até 20/05

Site: www.qualificasp.sp.gov.br

Local: Centro de Integração Social de Ferraz de Vasconcelos

Endereço: R. Getúlio Vargas, 199 - Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos - SP

