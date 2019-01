Jovens do Alto Tietê desembarcam no Panamá para a Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) acontece essa semana no Panamá e terá 48 jovens do Alto Tietê participando de um dos maiores eventos católicos do mundo. Isabela Souza Silva, de 14 anos, e seus seis amigos desembarcaram na madrugada desta sexta-feira (25) no País.

A expectativa, segundo Isabela, é grande. Essa é a primeira viagem internacional da jovem que ganhou a viagem de presente de aniversário. "Estou bastante ansiosa, sempre tive vontade de participar e esse ano surgiu essa oportunidade. Acredito que essa jornada servirá para conectar e mexer com a espiritualidade dos jovens de todo o mundo", conta.

Além de Isabela, seis amigos (sendo cinco meninas e um menino) e a mãe de um dos colegas participarão da jornada. Todos são da mesma paróquia e frequentam a mesma igreja em Itaquá, a Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. Os jovens e a acompanhante ficarão hospedados em um hotel. Para eles, a viagem vai durar cinco dias.

"Eu frequento a igreja desde criança e estou ansiosa para conhecer o papa. Vamos participar de uma missa e uma vigília com ele", comenta.

A mãe de Isabela, Lucimara Pereira de Souza, de 45 anos, está confiante com a viagem da filha e fica feliz por ela estar realizando um sonho.

"Ela está bem orientada e instruída. Tenho certeza que será uma experiência muito importante para a Isabela, já que esse era o seu sonho desde pequena", diz.

JMJ

A JMJ acontece de 22 a 27 de janeiro e contará novamente com a presença do Papa Francisco.

No total, cerca de 25 paróquias da Diocese de Mogi estão envolvidas para acompanhar ou preparar os jovens.