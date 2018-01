Jovens e Adultos já podem fazer a matrícula para 2018 no Alto Tietê

Para concluir o Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e/ou o Ensino Médio, e assim obter o tão aguardado diploma, jovens e adultos podem se matricular em uma das 32 unidades que atendem como CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos), em todo Estado. Em 2017, os CEEJAs do Alto Tietê registraram mais de 5,5 mil matrículas.

A inscrição pode ser feita em qualquer escola estadual, solicitando a realização do curso em uma unidade CEEJA. Para efetivar a matrícula, o interessado deve informar nome completo, data de nascimento, endereço e telefone. Candidatos ao curso do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 18 anos.

Por ter carga horária flexível, o aluno pode estudar o material da disciplina em casa e comparecer ao menos um dia por mês para realizar a prova. Desta forma, o estudante pode concluir apenas a matéria que está em aberto para obter seu diploma.

Nestas unidades, os educandos podem utilizar as dependências do CEEJA em qualquer horário, de segunda a sexta-feira entre 10h e 21h, tanto para solucionar dúvidas com os professores quanto para realizar seus estudos individuais.