JSL apoia Orquestra Sinfônica do Estado de SP em espetáculo gratuito em Mogi das Cruzes

Na próxima quinta-feira (23), a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) realizará uma apresentação especial e gratuita no Auditório do Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar), em Mogi das Cruzes, às 20h.

A apresentação, regida pelo maestro Ricardo Bologna, integra a turnê Osesp Itinerante e busca levar a experiência única da música clássica a diversas localidades. O evento conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da JSL - empresa de logística do Grupo Simpar com o maior e mais integrado portfólio de serviços - por meio do Instituto Julio Simões com base na Lei Federal de Incentivo à Cultura e ProAC ICMS.

“Essa iniciativa representa um passo importante na promoção da cultura e arte como instrumentos de transformação social, destacando o papel das empresas na construção de uma sociedade mais rica em experiências culturais. Desejamos que a comunidade possa participar desse momento único de apreciação musical”, comenta Ana Beatriz Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

Um aspecto significativo desta parceria é o compromisso assumido pela empresa em proporcionar acesso gratuito a espetáculos, permitindo que a comunidade desfrute da arte e da cultura de maneira inclusiva. Segundo a OSESP, os 270 ingressos para a apresentação poderão ser retirados no local, uma hora antes do início do evento.

Serviço

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de SP em Mogi das Cruzes

Data: 23 de novembro, às 20h.

Local: Auditório do Cemforpe - Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar, Mogi das Cruzes (SP)

Entrada gratuita

Sobre o Instituto Julio Simões

Fundado pelo imigrante português e empresário Julio Simões em 2006, o instituto foi criado para desenvolver projetos socioculturais próprios e em parceria com outras ONGs. A instituição tem apoiado dezenas de ações culturais, ambientais e sociais em todo o Brasil. Em 2022, os projetos do instituto impactaram mais de 22.000 pessoas em todo o Brasil. Visite nosso site e conheça mais sobre nossos projetos: www.institutojuliosimoes.org.br

Sobre a JSL

A JSL (JSLG3) reúne o maior portfólio de serviços de logística do Brasil, operando em 16 setores da economia. Presente em todos os Estados brasileiros e em mais seis países, atua em todas as etapas da cadeia produtiva com tecnologia embarcada, gerando eficiência no uso dos ativos, segurança e inteligência ao processo logístico de seus clientes. Fazem parte da JSL as empresas Fadel, TPC, Transmoreno, Rodomeu