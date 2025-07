Hapvida +Odonto oferece saúde bucal como pilar do bem-estar integral todos os dias do ano

A Hapvida +Odonto reforça, durante o Julho Neon, um posicionamento que deve ser praticado ao longo de todos os meses do ano: cuidar da boca é cuidar do corpo, da mente e da vida. Muito além da estética, a saúde bucal assume papel central em um ecossistema preventivo, integrado e contínuo, promovido pela companhia de forma ativa, de julho a julho.

Com o tema “A gente cuida, você brilha”, a campanha de 2025, desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Planos Odontológicos (SINOG), aposta em linguagem acessível, visual moderno e mensagens orientadas à transformação de hábitos. O foco é reforçar que a odontologia não pode ser tratada como uma especialidade à parte, mas como ponto de partida rumo a uma jornada de bem-estar, especialmente entre populações com maior vulnerabilidade clínica, como gestantes, idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pacientes com diabetes.

“Estamos falando de uma integração de cuidados, como é premissa da companhia. A saúde bucal dialoga com especialidades como obstetrícia, endocrinologia e neurologia. Nosso modelo vai além da consulta: é um ecossistema de saúde integral”, reitera Roberto Passos, diretor de Odontologia da Hapvida.

Um modelo que conecta sorrisos de ponta a ponta

São vários os exemplos que reforçam a importância do cuidado odontológico. Na gestação, doenças periodontais estão associadas a complicações como parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso. Em pessoas idosas, problemas bucais comprometem a nutrição, a musculatura e a imunidade. Já pacientes com doenças como diabetes e problemas cardiovasculares podem ter seu quadro agravado por inflamações na gengiva ou infecções orais. A odontologia, nesse cenário, atua como agente de equilíbrio sistêmico.

A Hapvida +Odonto integra sua atuação em saúde bucal ao modelo de cuidado com o cliente em 360°, que oferece um cuidado preventivo, acessível e acolhedor, com suporte especializado para milhões de beneficiários, em todas as fases da sua vida. Por isso, desenvolve protocolos de atendimento adaptados às necessidades sensoriais e comportamentais de pessoas com TEA, promovendo acolhimento e personalização no cuidado.

“Nosso papel é educar e apoiar a mudança de cultura. A odontologia não pode ser lembrada apenas quando há dor. Ela é fundamental para que a saúde seja completa, contínua e conectada. Nosso modelo próprio garante que cada etapa, da prevenção ao tratamento, funcione em sincronia, como um elo essencial, com rede credenciada nacional, acesso facilitado e uma agenda que respeita o tempo das pessoas", finaliza Passos.

Durante o mês de julho, a campanha será ativada em diferentes canais, como redes sociais, portal, aplicativo, unidades da companhia e comunicação direcionada a profissionais da saúde e beneficiários.