Jundiapeba comemora 79 anos com apresentações neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará neste sábado (25), das 10 horas às 18 horas, na Praça da Liberdade, um evento em comemoração pelo 79º aniversário de Jundiapeba. Haverá apresentações musicais, atrações e campeonato de futebol. Os moradores estão convidados a participar. O distrito é uma das regiões da cidade que mais recebem investimentos da Administração Municipal para a melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população.

“Estamos realizando um grande trabalho de pavimentação e drenagem, além de termos um projeto de urbanização completo para o bairro, que vem sendo tema de reuniões com a participação da população. Jundiapeba avançou muito nos últimos anos e continuamos mantendo o ritmo de investimentos no distrito”, diz o prefeito Marcus Melo, mencionando duas importantes ações da atua administração que estão em curso na região.

As obras de drenagem e pavimentação da Vila Nova Jundiapeba estão em andamento. O investimento é de R$ 7.802.256,04 e o trabalho beneficiará 70 mil moradores. Na pavimentação, serão contemplados 57 quarteirões, compreendendo 17 ruas, que totalizam 5.312 metros lineares. Já na drenagem, serão implantados 3.820 metros lineares de tubulação, para captação das águas pluviais e diminuição no risco de enchentes. Em virtude das características do solo local, o material utilizado para o calçamento das vias é o paralelepípedo.

Além disso, a Prefeitura realizou, no dia 28 de outubro, uma audiência pública em Jundiapeba para discutir com a população um amplo projeto de urbanização da região. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo apresentará o projeto, que contempla ações como instalação de rede de água, esgoto, regularização fundiária, pavimentação, iluminação, paisagismo e drenagem.

O projeto em discussão será apresentado posteriormente ao Ministério das Cidades para a busca dos recursos financeiros necessários às obras. Todo o trabalho vem sendo desenvolvido em conjunto com o Ministério, o que em tese facilitará a obtenção das verbas.

Há dois meses, o distrito recebeu um ecoponto, o terceiro da cidade, com um desenho moderno e que facilita a entrega dos materiais. Cerca de 160 toneladas de material já foram descartadas no local. Atualmente, a avenida das Orquídeas está em construção e atravessa todo o distrito, oferecendo uma nova alternativa de tráfego para os motoristas que usam a rodovia SP-66, que está saturada.

Outros investimentos

Desde 2009, Jundiapeba recebeu investimentos que ultrapassam a casa dos R$ 300 milhões. O distrito foi um dos maiores beneficiados na área da educação, recebendo 12 creches e escolas de educação infantil, 2 Centros Municipais de Programas Educacionais (Cempres) e período integral em 6 unidades de ensino. Na área da Saúde, foi entregue a Unidade Clínica Ambulatoral (Unica) e o Pronto Atendimento 24 horas com raio-X. No esporte, foram inaugurados 13 espaços esportivos, incluindo Academias da Terceira Idade (ATIs), ginásios poliesportivos, a Praça da Liberdade e também quadras de areia.

Além disso, Jundiapeba recebeu 2.060 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, sendo a região recordista no número de apartamentos construídos na cidade. Na área de saneamento básico, foram implantados no distrito 20 km de redes de esgoto, além de uma estação e 700 metros de linha de recalque. O Semae implantou também um anel de reforço no distrito com 4 quilômetros de extensão.