Polícia

Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça

Informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança de SP

06 março 2026 - 13h21Por Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça - (Foto: PMSP/Divulgação)

A Justiça de São Paulo autorizou a exumação do corpo de Gisele Alves Santana, soldado da Polícia Militar, após solicitação da Polícia Civil, confirmou nesta sexta-feira (6) a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

A policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, na capital paulista.

O registro policial sobre a morte de Gisele era inicialmente de suicídio, mas foi alterado para morte suspeita.

A Polícia Militar informou que o marido de Gisele está afastado de suas funções, a pedido.

A secretaria informou que as diligências prosseguem “visando ao total esclarecimento dos fatos”.

No entanto, informou que detalhes sobre as investigações serão preservados por conta do sigilo determinado pela Justiça.

