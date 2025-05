Justiça Eleitoral coloca 44 mil títulos da região na mira do cancelamento

O número de eleitores do Alto Tietê que ainda não regularizou seus títulos chega a 44.314. Essa quantia equivale a 98,23% de pendências, uma vez que o total do eleitorado faltoso na região é 45.114.

É importante que os cidadãos normalizem a situação até o dia 19 de maio, pois é o prazo final para evitar o cancelamento do documento.

Para regularizar, é preciso pagar multas no valor de R$ 3,51 por turno, tanto por meio do autoatendimento quanto pelo aplicativo, inclusive via Pix.

Caso não haja a regularizaram, o eleitor pode ser impedido de utilizar o CPF, emitir passaporte, fazer matrículas em instituições públicas de ensino, tomar posse em cargo público e entre outros.

Essas informações podem ser consultadas no site do Tribunal Regional Estadual (TRE).

Mogi das Cruzes é a cidade com mais irregularidades, a quantidade de eleitores faltosos nos últimos 3 turnos é de 14.619, o que representa 32,4% de todos os faltosos.

Até a última segunda-feira (5 de maio), estavam regularizados apenas 252 títulos, restando 14.367 anormalidades.

Itaquaquecetuba vem em segundo lugar, possuindo 11.217 eleitores ausentes. No município, estão 181 títulos normalizados e 11.036 ainda em risco de serem cancelados.

Já em Suzano, são 8.959 cidadãos faltosos nos últimos 3 pleitos, tornando a cidade a terceira maior nesse número.

Desse valor, 132 eleitores regularizaram a situação, deixando 8.827 a serem normalizados.

As demais cidades da região somam um total de 10.084 eleitores com títulos irregulares, sendo 3.226 de Ferraz de Vasconcelos, 2.039 de Poá, 1.693 de Arujá, 1.028 de Santa Isabel, 1.027 de Guararema, 776 de Biritiba-Mirim e 295 de Salesópolis.

O acompanhamento da quantidade de faltosos nos últimos anos pode ser consultado no portal de dados do Tribunal Regional Estadual (TRE).