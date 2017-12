Karin Melo destaca ações do Bazar Solidário e do Sabores do Alto Tietê

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo enfatizou em entrevista a rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação, a importância do Bazar Solidário que aconteceu no Clube de Campo de Mogi. O intuito do Bazar era arrecadar dinheiro para a compra dos presentes da campanha Natal de Sorrisos, que realiza a arrecadação e entrega de brinquedos para crianças das regiões com alta vulnerabilidade na cidade.

O Bazar Solidário contou com 56 expositores de diversos segmentos, como vestuário e decoração, além de oferecer uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

"O objetivo do Bazar Solidário é contribuir para a campanha Natal de Sorrisos. Desde setembro estávamos envolvidos com a campanha de natal. O fundo social tem cerca de 200 entidades cadastradas em que realizamos a entrega dos brinquedos arrecadados", conta.

As entregas dos presentes arrecadados já estão sendo feitas. Ao todo, 40 mil crianças serão beneficiadas. Karin também destaca a parceria com empresas privadas, indústrias e comércios da região que realizam eventos e arrecadam donativos para o Fundo Social. A arrecadação de brinquedos para a campanha segue até o dia 15 de dezembro.

Além disso, Karin destacou os encontros que realiza periodicamente com moradores de diversos bairros para debater sobre os problemas do local. “Nesses encontros pedimos para que os munícipes falem sobre os problemas do bairro. Levamos essas reclamações para os secretários para tentarmos ajudar no que está a nosso alcance”, conta.

Sabores do Alto Tietê

Durante a entrevista, Karin contou ao jornalista Ayl Marques que Suzano dará continuidade ao projeto Sabores do Alto Tietê. "Em 2018 iremos dar continuidade ao evento que teve um balanço muito positivo em Mogi. Os Sabores do Alto Tietê está programado para acontecer em Suzano no ano que vem", enfatiza.

A ideia partiu do Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e os Fundos Sociais das cidades serão beneficiados com as ações do projeto. Em outubro deste ano aconteceu a primeira edição da feira gastronômica que contou com a presença das 11 cidades da região.