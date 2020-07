Katia Sastre destina R$ 3,7 milhões em emendas à região

Em 2020, a deputada federal Policial Katia Sastre (PL/SP) destinou mais de R$ 3,7 milhões para a região do Alto Tietê. A quantia faz parte de um intenso trabalho que culminou no envio de R$ 15,9 milhões em emendas individuais para o Estado de São Paulo. Mais de R$ 15,6 milhões (97,89%) já estão pagos e prontos para utilização nas áreas da saúde, segurança pública, assistência social, infraestrutura, educação e esportes.

Até 29/06, dentre os parlamentares de São Paulo (inclusive senadores), a deputada foi a 5ª parlamentar, dos 73 do estado, que realizou mais pagamentos, segundo informações da assessoria de imprensa da deputada.

Para a região do Alto Tietê, um dos destaques é o envio e pagamento de R$ 920 mil para a segurança pública. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o crime continua sendo uma ameaça à vida do cidadão, disse a deputada.