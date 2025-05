Lançamento da Loja do Futuro no Alto Tietê reúne 200 empreendedores em Mogi das Cruzes

O uso de ferramentas digitais para melhorar o desempenho dos negócios no Alto Tietê movimentou o lançamento do programa Loja do Futuro, nesta quarta-feira (14/05), em Mogi das Cruzes. A iniciativa, comandada pelo Sebrae-SP em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), apresentou insights sobre Inteligência Artificial para cerca de 200 pessoas que acompanharam o evento no Centro Universitário Braz Cubas. Os próximos eventos ocorrerão em Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

O objetivo da capacitação é preparar os empresários para implementarem ferramentas de inovação na rotina de seus negócios. “O Sebrae-SP, em parceria com a Fecomercio e, na região, com o Sincomércio, está em busca de desenvolver programas e produtos para identificar qual, de fato, é a dor atual dos empreendedores. A Loja do Futuro é uma dessas soluções. A forma de fazer negócios e se relacionar mudou, e temos que aprender como fazer isso”, destacou a gerente regional do Sebrae-SP Gilvanda Figueirôa.

Durante a palestra promovida pelo consultor de negócios do Sebrae-SP Cesar Ossamu, os participantes puderam visualizar na prática como a Inteligência Artificial (IA) pode acelerar as vendas. “Queremos que os empreendedores descubram e utilizem as ferramentas digitais a seu favor, colaborando para a otimização de processos e dando mais tempo para investir na gestão de seus negócios e aumentar os lucros”, reforçou o gestor do programa Loja do Futuro, Kurth Tonn.

Os próximos eventos da Loja do Futuro serão promovidos nos dias 23 de maio, em Suzano, e 28 de maio, em Ferraz de Vasconcelos. “A Loja do Futuro é uma das ferramentas que estamos trabalhando para melhorar o comércio da região. Precisamos deste apoio do Sebrae-SP para que os comerciantes tenham o suporte necessário para superar os desafios e trabalhar de uma maneira mais produtiva, aumentando as vendas, gerando mais empregos e atraindo novas empresas. Este programa gera desenvolvimento por meio da inovação e segue as tendências do mercado, pois o perfil dos clientes mudou e precisamos acompanhar”, apontou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da Região do Alto Tietê, Valterli Martinez.

O Sincomércio, junto à Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), prefeituras e associações comerciais, apoia a iniciativa que busca atender às demandas do setor de comércio e serviços no Alto Tietê.

O programa conta com duas fases. Na primeira, os empreendedores terão contato com as tendências mundiais no varejo e como a IA pode acelerar as vendas no comércio varejista e na prestação de serviços. Em outro momento, voltado para 200 empresas, serão realizadas consultorias individuais com diagnóstico e imersão, abordando temas como tendências de consumo, experiência de compra, IA aplicada na gestão, planejamento, otimização de tempo, marketing digital e tráfego pago.