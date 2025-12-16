Lançamento de Corpo-Bruja reúne mais de 70 pessoas em Poá

O lançamento oficial da plaquete Corpo-Bruja, novo trabalho do poeta e performer Matheus Borges, reuniu mais de 70 pessoas em um grande sarau comunitário realizado no Bosque Nova Poá, no final de novembro. O evento integrou poesia, música, performances, exposição e ações de convivência, marcando de forma vibrante a chegada da obra ao público.

Com programação diversa, incluindo apresentação de carimbó, performance sonora, sessão de autógrafos, pocket show e exposições, o sarau reforçou a proposta do projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” de aproximar arte, leitura e ancestralidade da comunidade local. O evento contou também com acessibilidade em Libras, garantindo participação ampliada do público.

Venda do livro

A plaquete Corpo-Bruja já pode ser adquirida diretamente com o autor via Instagram pelo perfil @aosprimatas.

Em breve, a obra também estará disponível em livrarias da região.

Circulação internacional

Após o lançamento no Brasil, Matheus Borges seguirá para Buenos Aires, onde realizará leituras, encontros com artistas locais e o lançamento oficial da obra na Argentina, em parceria com a Fundamental Ediciones, ainda sem data prevista, mas que deve acontecer no mês de janeiro do próximo ano. A circulação internacional reforça o intercâmbio literário entre Brasil e Argentina e amplia o alcance do projeto.

Sobre o livro

Corpo-Bruja é uma plaquete bilíngue (português-espanhol) que reúne poesia, performance e trilha sonora original, acessada via QR Code. O trabalho investiga relações entre corpo, território e memória, propondo uma experiência poética expandida, sensorial e múltipla.

A publicação é assinada pela Antípoda Editorial (Brasil) e Fundamental Ediciones (Argentina).

Sobre o projeto

O lançamento integra o projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia”, contemplado pelo Edital 03/2025 – PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), com apoio da Secretaria de Cultura de Poá, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A iniciativa desenvolve ações pedagógicas e oficinas literárias voltadas a estudantes da EJA e jovens periféricos, promovendo letramento sensível, escuta e pertencimento através da poesia.

Sobre o autor

Matheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador cultural. Autor de Azia d(á) Poesia (2019) e O Que Habita Inabitáveis Lugares (2021), pesquisa intersecções entre arte, educação e política. Criador do AosprimatasPodcast, já realizou projetos no Brasil e em países como Peru, México, Cuba, Argentina e Uruguai.