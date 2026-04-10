Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá

O lançamento oficial do Parque Permanente de Flores e Plantas da Associação de Floricultores da Região da Dutra (Aflord) foi realizado nesta quarta-feira (08/04), na sede da entidade, em Arujá, reunindo produtores, autoridades e parceiros estratégicos em um momento histórico para o fortalecimento do turismo e da cadeia produtiva regional. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o turismo e fortalecer a cadeia produtiva de flores e plantas no Alto Tietê. A solenidade contou com apresentação técnica e um plantio simbólico que marcou o início do projeto.



A Cadeia Produtiva Local (CPL) de Flores e Plantas, que dá base à iniciativa, foi aprovada no ano passado e é resultado do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (LIDER), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). O investimento inicial é de R$ 740 mil, sendo R$ 500 mil por meio do programa SP Produz, do Governo do Estado, e R$ 240 mil de contrapartida da Aflord.



Durante a cerimônia, o presidente da Aflord, Tsutomu Makita, destacou que a inauguração estará prevista para 15 de agosto, junto à abertura da próxima Expoaflord para fomentar o turismo. “Será um novo marco para Arujá e para toda a região, fortalecendo nossos produtores e ampliando o potencial turístico com um espaço permanente dedicado às flores e plantas”. Já o diretor do Sebrae-SP, Nelson Harvey, reforçou o apoio da instituição à iniciativa.



Por sua vez, a presidente da Câmara de Arujá, Cristiane Araújo, a vereadora Profª Cris, ressaltou a transformação econômica local, e o ex-secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, parabenizou a região, destacando o projeto como um presente para o Estado de São Paulo.



O secretário de Cultura e Turismo de Joinville (SC), Guilherme Gassenferth, também esteve presente e destacou a importância da iniciativa. “Fico muito feliz em participar deste lançamento, inspirado no trabalho de Joinville. É minha primeira vez em Arujá e já vejo grande potencial. Que este parque renda muitos frutos para o desenvolvimento de toda a região”, afirmou.



O presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, enfatizou o papel do consórcio e da CPL no fortalecimento regional e na articulação com o Sebrae e o programa SP Produz. “O Condemat+ tem sido fundamental para integrar esforços, fortalecer as cadeias produtivas e transformar boas ideias em projetos concretos, como este, que focam em desenvolvimento, oportunidades e impacto positivo para toda a região. Hoje damos um passo importante que vai render frutos para o nosso turismo e geração de renda”.



SOBRE O PARQUE

Responsável pelo projeto, o paisagista Jordi Castan apresentou o conceito do parque, inspirado no Parque Hemero, de Joinville (SC), que integra produção, turismo, cultura e geração de renda. O espaço prevê um jardim aberto integrado a estufas, localizado estrategicamente próximo ao maior mercado consumidor do país, que é São Paulo e a Região Metropolitana.



Segundo o paisagista, o parque foi planejado com traçado sinuoso para proporcionar uma experiência de desaceleração, além de ser acessível, pet friendly e preparado para receber visitantes de toda a região. O projeto inclui canteiros permanentes e espécies sazonais, garantindo atratividade ao longo de todo o ano. A expectativa é que, a partir do segundo ano de atividade, o parque receba entre 30 mil e 45 mil visitantes anuais.



PRESENÇAS

Também estiveram presentes a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; o diretor de Implementação de Programas de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Felipe Vieira Alves; o presidente do Sindicato Rural de São Paulo, Yuichi Ide; o presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, Fábio Dan; o fundador do Parque Hemero, Dário Bergemann; o presidente do Nippon Country Club, Rubens Kamoi; e os vereadores arujaenses Divinei da Silva, Leandro Larini e Tiago Souza Santana, o Tiago Ursão.