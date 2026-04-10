Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 10 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá

Iniciativa da Aflord, com apoio do Condemat+, marca início de novo ciclo para o turismo e desenvolvimento da região

10 abril 2026 - 15h54Por da Reportagem Local
Iniciativa da Aflord, com apoio do Condemat+, marca início de novo ciclo para o turismo e desenvolvimento da regiãoIniciativa da Aflord, com apoio do Condemat+, marca início de novo ciclo para o turismo e desenvolvimento da região - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O lançamento oficial do Parque Permanente de Flores e Plantas da Associação de Floricultores da Região da Dutra (Aflord) foi realizado nesta quarta-feira (08/04), na sede da entidade, em Arujá, reunindo produtores, autoridades e parceiros estratégicos em um momento histórico para o fortalecimento do turismo e da cadeia produtiva regional. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o turismo e fortalecer a cadeia produtiva de flores e plantas no Alto Tietê. A solenidade contou com apresentação técnica e um plantio simbólico que marcou o início do projeto.

A Cadeia Produtiva Local (CPL) de Flores e Plantas, que dá base à iniciativa, foi aprovada no ano passado e é resultado do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (LIDER), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). O investimento inicial é de R$ 740 mil, sendo R$ 500 mil por meio do programa SP Produz, do Governo do Estado, e R$ 240 mil de contrapartida da Aflord.

Durante a cerimônia, o presidente da Aflord, Tsutomu Makita, destacou que a inauguração estará prevista para 15 de agosto, junto à abertura da próxima Expoaflord para fomentar o turismo. “Será um novo marco para Arujá e para toda a região, fortalecendo nossos produtores e ampliando o potencial turístico com um espaço permanente dedicado às flores e plantas”.  Já o diretor do Sebrae-SP, Nelson Harvey, reforçou o apoio da instituição à iniciativa.

Por sua vez, a presidente da Câmara de Arujá, Cristiane Araújo, a vereadora Profª Cris, ressaltou a transformação econômica local, e o ex-secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, parabenizou a região, destacando o projeto como um presente para o Estado de São Paulo.

O secretário de Cultura e Turismo de Joinville (SC), Guilherme Gassenferth, também esteve presente e destacou a importância da iniciativa. “Fico muito feliz em participar deste lançamento, inspirado no trabalho de Joinville. É minha primeira vez em Arujá e já vejo grande potencial. Que este parque renda muitos frutos para o desenvolvimento de toda a  região”, afirmou.

O presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, enfatizou o papel do consórcio e da CPL no fortalecimento regional e na articulação com o Sebrae e o programa SP Produz. “O Condemat+ tem sido fundamental para integrar esforços, fortalecer as cadeias produtivas e transformar boas ideias em projetos concretos, como este, que focam em desenvolvimento, oportunidades e impacto positivo para toda a região. Hoje damos um passo importante que vai render frutos para o nosso turismo e geração de renda”.

SOBRE O PARQUE

Responsável pelo projeto, o paisagista Jordi Castan apresentou o conceito do parque, inspirado no Parque Hemero, de Joinville (SC), que integra produção, turismo, cultura e geração de renda. O espaço prevê um jardim aberto integrado a estufas, localizado estrategicamente próximo ao maior mercado consumidor do país, que é São Paulo e a Região Metropolitana.

Segundo o paisagista, o parque foi planejado com traçado sinuoso para proporcionar uma experiência de desaceleração, além de ser acessível, pet friendly e preparado para receber visitantes de toda a região. O projeto inclui canteiros permanentes e espécies sazonais, garantindo atratividade ao longo de todo o ano. A expectativa é que, a partir do segundo ano de atividade, o parque receba entre 30 mil e 45 mil visitantes anuais.

PRESENÇAS

Também estiveram presentes a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; o diretor de Implementação de Programas de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Felipe Vieira Alves; o presidente do Sindicato Rural de São Paulo, Yuichi Ide; o presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, Fábio Dan; o fundador do Parque Hemero, Dário Bergemann; o presidente do Nippon Country Club, Rubens Kamoi; e os vereadores arujaenses Divinei da Silva, Leandro Larini e Tiago Souza Santana, o Tiago Ursão.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'
Região

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'

Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz
Região

Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM
Região

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril

Estudante de escola pública de Mogi representa o país em campeonato de debate escolar em Harvard
Região

Estudante de escola pública de Mogi representa o país em campeonato de debate escolar em Harvard

39&ordm; Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações
Região

39º Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações