Lar Batista reforma espaços em Mogi com emenda do deputado Marcos Damasio

O Lar Batista de Crianças de Mogi das Cruzes reinaugurou, na tarde desta quinta-feira (29), a cozinha, o refeitório e o centro cultural da unidade. As reformas foram realizadas com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 268.060,00, destinada pelo deputado estadual Marcos Damasio, que esteve presente no evento ao lado de autoridades, colaboradores e parceiros da instituição.

Participaram da cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, vereador Francimário Vieira (Farofa); o presidente do Lar Batista, Marcelo Longo; o diretor geral, Gerson Almeida; a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Célia Regina Lourenço de Siqueira Ferreira, além de pastores, membros da entidade e outros convidados.

Na ocasião, o deputado recebeu uma placa de agradecimento e fez junto ao presidente da entidade, o descerramento simbólico da fita colocada na entrada do refeitório. Durante sua fala, Damasio destacou a importância da parceria com a instituição. “Para mim é uma alegria estar aqui e poder colaborar com uma instituição seríssima, que tem uma história de mais de oito décadas marcada pelo compromisso social. Eu conheço esta unidade desde quando foi estabelecida. Minha família é daqui de Brás Cubas e desde menino eu frequento aqui. Vamos continuar ajudando todas as unidades. Este é um compromisso que eu tenho como deputado estadual e membro da Igreja Batista. Contem sempre comigo”, ressaltou.

O presidente do Lar Batista, Marcelo Longo, ressaltou o impacto direto desta verba no cotidiano da unidade. “A emenda parlamentar é fundamental para que a organização apresente um serviço de excelência e o deputado Marcos Damasio já é um parceiro de muitos anos. Hoje com sua influência, ele tem nos auxiliado muito”, destacou.

Emocionada, a coordenadora Célia Regina destacou a alegria proporcionada às crianças com a entrega dos novos espaços: “Essa emenda do deputado transformou tudo aqui. Tudo de bom aconteceu com essa reforma. A gente não tinha nada disso. As crianças estão muito felizes, mais, é impossível. A alegria delas é contagiante. Nosso muito obrigada e que Deus abençoe”, comemora.

Com 84 anos de atuação, o Lar Batista é uma das principais instituições filantrópicas do Alto Tietê e marca presença em sete municípios do Estado de São Paulo. Atualmente atende cerca de 1.600 crianças e 16 idosos, com o apoio de aproximadamente 400 colaboradores. É referência na proteção de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. A unidade de Mogi das Cruzes foi fundada em 1944 e é a mais antiga da rede.

Além da emenda para as reformas em Mogi, o deputado Marcos Damasio destinou R$ 140 mil para a aquisição de um veículo que atenderá o abrigo da unidade da Aclimação, na cidade de São Paulo.

Desde 2016, o parlamentar já destinou mais de R$ 12 milhões em emendas para Mogi das Cruzes, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.