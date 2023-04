Largo do Carmo, em Mogi, recebe mais uma edição da Feira Tecendo Cultura

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza mais uma edição da Feira Tecendo Cultura neste sábado (08), no Largo do Carmo, das 10 às 16 horas. A ação gratuita acontece, neste ano, sempre no segundo sábado de cada mês e reúne comerciantes de brechós e antiguidades, na região central.

A ação tem como objetivo valorizar a cultura local e incentivar a sustentabilidade como produto cultural da economia criativa. Os brechós e expositores de antiguidades foram selecionados por meio do chamamento público realizado no início deste ano.

Ao todo, serão 4 expositores de antiguidades - com peças como louças, porcelanas, artigos náuticos, militares, miniaturas, bibelôs, prataria, entre outros - e 15 brechós de Mogi das Cruzes - com a venda de roupas, calçados e acessórios.

O Largo do Carmo está localizado no cruzamento entre as ruas Doutor Corrêa e Otto Unger, no centro de Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ( http://www.cultura.pmmc.com.br ) ou presencialmente na sede da pasta.