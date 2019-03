Largo do Rosário recebe a carreta do ‘Mulheres de Peito’ em Mogi

Mogi das Cruzes receberá a unidade móvel do Programa Mulheres de Peito, no Largo do Rosário, a partir do dia 12 de março. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo do Estado para ampliar e facilitar a oferta de exames de mamografia, que é uma radiografia da mama capaz de detectar o câncer ainda em fase inicial. O equipamento ficará na cidade até o final de março, em comemoração ao Mês da Mulher.

Para as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, não há necessidade de pedido médico de mamografia para a realização do exame na unidade móvel do Mulheres de Peito. Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar os exames, desde que tenham um pedido médico que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto pela particular. Nesses casos, é obrigatório levar o pedido médico, além do RG e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Mogi das Cruzes possui uma das mais completas redes de atenção à saúde da mulher na Região, com diversos serviços e programas especializados no atendimento integral ao público feminino”, explica o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra. Um dos carros-chefe é o Pró-Mulher, que presta atendimento médico e de enfermagem nas áreas de ginecologia e obstetrícia, realiza pré-natal, exames de ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, Papanicolaou e planejamento familiar. No Hospital Municipal, o Ambulatório de Saúde da Mulher é responsável pelo atendimento de saúde integral, garantindo a realização de cirurgias ginecológicas até então inexistentes no serviço público de Mogi das Cruzes. Desde 2017, realiza também cirurgias de laqueadura.

Outro importante programa é o Mãe Mogiana, implantado em 2009 em parceria com a Santa Casa, que realiza consultas e exames de pré-natal a partir da 29ª semana de gestação. “O grande diferencial do Mãe Mogiana é garantir contato direto da gestante com a equipe que realiza o parto na Santa Casa, mesmo padrão que será adotado na futura Maternidade Municipal”, garante o prefeito Marcus Melo, que já assinou a abertura da licitação para construção da unidade no Distrito de Braz Cubas. A futura Maternidade Municipal deverá dobrar a capacidade de partos na cidade.