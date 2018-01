Laudo de suposta morte por febre amarela em Itaquá sai em 20 dias

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a morte de uma moradora da cidade ainda segue em investigação pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A suspeita é de morte por febre amarela. O laudo sobre a causa deve sair em 20 dias. A informação será confirmada pelo Hospital da Clinicas, onde a paciente veio a óbito no começo desta semana. A vítima foi "picada" no município de Nazaré Paulista.

A Secretaria do Estado da Saúde confirmou um óbito por febre amarela em Nazaré Paulista. Além deste, a pasta estadual confirmou 40 casos de febre amarela e 21 óbitos em todo o Estado. A cidade com mais casos e óbitos é Mariporã, com oito registros e cinco mortes. No Alto Tietê, nenhum caso foi registrado até o momento.

"Em relação às epizootias (morte ou adoecimento de macacos, bugios e outros), entre julho de 2016 até o momento, houve a confirmação de febre amarela em 695 animais por meio de análise laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo 54% deles na região de Campinas", destaca.

Vacinação

No Alto Tietê, a situação da vacinação nos postos de saúde está caótica. Milhares de pessoas esperam em filas para se vacinarem.

Em Poá, a Secretaria Municipal de Saúde pede calma a população. As doses da vacina acabaram no município, mas na terça-feira receberam mais 6 mil doses do Estado para continuar com a campanha de vacinação. "Estamos trabalhando para oferecer a vacina em todos os postos de saúde. Ocorreu que nos últimos dias aumentou muito a procura pela imunização e a equipe da Saúde está se desdobrando para atender a procura", informa a pasta. Até anteontem, foram imunizadas 51 mil pessoas no município.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Secretaria de Saúde informa que 12 postos de saúde estão vacinando normalmente e que ações serão feitas em áreas consideradas prioritárias. Haverá ainda, hoje e amanhã, um mutirão na Praça da Bíblia e na Estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) Antônio Gianetti Neto. Em Ferraz e mais de 38 mil pessoas já foram vacinadas.

Em Mogi das Cruzes, a meta de vacinação foi cumprida e cerca de 220 mil pessoas foram imunizadas, com isso, as doses se esgotaram nas unidades de saúde. Foi feito um pedido por mais doses e 12 mil foram entregues. A campanha continua hoje em 15 unidades de saúde e dois postos volantes. Para se vacinar em Mogi é necessário apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SIS) ou um comprovante de residência.

Em Itaquá, a Prefeitura informa que todos os postos de saúde da cidade estão vacinando e que 350 senhas estão sendo entregues para controlas as doses ofertadas. Já foi feito pedido de mais doses ao governo estadual e aguardam nova remessa. Até segunda-feira foram vacinadas 95 mil pessoas na cidade.