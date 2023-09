Léo Santana e DJ Maju encerram Itaquá Rodeio Fest neste sábado

E às 00h30 sobe ao palco o cantor Léo Santana para encerrar o Rodeio, que contou com diversas atrações de peso na semana passada e nesta.

Nesta sexta-feira teve a gravação do primeiro DVD da cantora Lorena Alexandre, cover oficial de Marília Mendonça, a eterna “Rainha da Sofrência”.

Ela subiu ao palco logo após o show do pagodeiro Thiaguinho.

Em 2019, Lorena, em suas apresentações, começou a ser comparada com

Marília Mendonça, tanto pela aparência física, como pelo timbre de voz - muito semelhantes ao da saudosa cantora. Desde então, vem interpretando os grandes sucessos de Marilia e não esconde a emoção de poder ajudar a manter viva a sua memória:

“Muitas vezes, quando subo no palco, penso que só sou um band-aid para colocar em cima das feridas, da saudade que todo mundo tem dela, e que eu também tenho. Cantar as músicas de Marília Mendonça, para mim, hoje, é algo muito maior do que eu já imaginei para a minha vida artística”.

A programação de sexta-feira do Itaquá Rodeio Fest começou às 20h30 na arena montada no Jardim Adriane, com provas de montaria. Já às 23 horas, o palco recebe a dupla Lucylla e Lucyana, para o melhor do sertanejo raiz. As irmãs começaram a cantar juntas ainda na adolescência e já se apresentaram em aberturas de shows de duplas famosas, como Bruno & Marrone, Victor & Leo, Gino & Geno e Gian & Giovani.

O Itaquá Rodeio Fest se encerra neste sábado, 16, com dois shows de peso. Primeiro entra no palco a DJ Maju Santana, às 23 horas. Ela volta ao palco para uma segunda apresentação, agitando o público do festival que festeja o aniversário da cidade.