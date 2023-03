Leon Feffer terá programação para o Dia Mundial da Água

Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará uma manhã de atividades no Parque Leon Feffer, no dia 26 (domingo), das 9h às 12h. O objetivo é refletir sobre nossa relação com a natureza e a necessidade de conservação das florestas e mananciais (nascentes e corpos d’água).

Haverá prática de yoga, bate-papo sobre conservação ambiental, caminhada e mutirão de limpeza e plantio de mudas de árvores (veja abaixo a programação).

O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como data para reflexão sobre a importância da água para a sobrevivência no planeta e discussão de medidas para preservar este bem essencial.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal: 4798-5962.