Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Levantamento no Alto Tietê aponta 594 casos de tuberculose em 2025

Tratamento é realizado por no mínimo 6 meses com antibióticos e acompanhamento médico regular

01 dezembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Levantamento no Alto Tietê aponta 594 casos de tuberculose em 2025Levantamento no Alto Tietê aponta 594 casos de tuberculose em 2025 - (Foto: Freepik)

A região registrou, entre janeiro e outubro deste ano, pelo menos 594 casos de tuberculose. Os dados são das prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel, Guararema e Biritiba Mirim.

Com 189 casos, Mogi lidera entre cidades, seguida por Itaquá (176), Suzano (102), Ferraz (57), Santa Isabel (27), Poá (22), Biritiba Mirim (16) e Guararema (5).

Segundo o Boletim Epidemiológico de Tuberculose, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença, que afeta prioritariamente os pulmões, permanece como uma das principais causas de morbidade e mortalidade na população.

Os principais sintomas de tuberculose são; tosse por mais de 3 semanas; febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. O Ministério da Saúde orienta que, em caso de sintomas, a pessoa procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Tratamento e cura

As prefeituras esclarecem que o tratamento pode variar com a forma clínica, comorbidade e evolução da doença, utilizando antibióticos específicos fornecidos gratuitamente pelo Sistema único de Saúde (SUS).

O protocolo dura de seis a nove meses. Na primeira fase do tratamento, o paciente recebe quatro tipos de antibióticos e, na segunda fase, são administrados dois tipos de antibióticos já usados desde o início do tratamento. Os pacientes também são acompanhados com consultas médicas e exames de controle periodicamente.

Segundo a Secretaria de Saúde de Suzano, a cura só é possível se o tratamento for completo, não podendo haver falhas terapêuticas. A estratégia utilizada para garantir a adesão é o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que consiste na administração das medicações diariamente nas unidades da Atenção Básica.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal
Região

Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal

Coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi deixa cargo após 11 meses
Região

Coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi deixa cargo após 11 meses

Paço da Prefeitura de Ferraz recebe Cantatas de Natal nesta semana
Região

Paço da Prefeitura de Ferraz recebe Cantatas de Natal nesta semana

PL ganha reforço com filiação de Campanelli e aumenta aposta em delegada como player estratégico
Região

PL ganha reforço com filiação de Campanelli e aumenta aposta em delegada como player estratégico

Comunidade Kolping realiza horta comunitária em comemoração de 35 anos de atuação
Região

Comunidade Kolping realiza horta comunitária em comemoração de 35 anos de atuação

Como montar metas profissionais realistas para 2026 no mercado jurídico
Região

Como montar metas profissionais realistas para 2026 no mercado jurídico