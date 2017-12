Licenciamento Ambiental Municipalizado é tema de seminário promovido pelo Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza nesta quarta-feira (6) o Seminário de Licenciamento Ambiental Municipalizado, com aproposta de compartilhar experiências e colocar em discussão as principais etapas do processo, que é uma das premissas do programa estadual Município VerdeAzul.

Direcionado principalmente para técnicos da área de gestão ambiental, o seminário será na cidade de Arujá, das 8 às 13 horas, com a painéis da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma) e Polícia Ambiental, além de apresentações de cases de cidades que já têm o licenciamento municipalizado. Esta última etapa contará com as participações das cidades de Campinas e Guarulhos (habilitadas para licenciamentos de alto impacto), Mauá (médio impacto), Guararema, Itaquaquecetuba e Santa Isabel (baixo impacto).

A implantação do licenciamento ambiental municipalizado é possível no Brasil desde 2011 e, no Estado de São Paulo, está regulamentada desde 2014. No Alto Tietê, 4 dos 11 municípios que integram o consórcio estão habilitados para o processo e, em alguns casos, ainda em fase de aperfeiçoamento.

“A implantação do licenciamento ambiental municipalizado é uma necessidade que vem sendo discutida pela maioria das prefeituras, as quais estão em busca da excelência na gestão ambiental. A nossa proposta, com o seminário, é entender melhor o processo, quais são os principais entraves e apontar caminhos a serem seguidos num contexto regional”, ressalta Daniel Lima, coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat.Maiores informações sobre o Seminário de Licenciamento Ambiental Municipalizado podem ser obtidas pelo site www.condemat.sp.gov.br ou no telefone 4652-3413.