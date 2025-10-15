Envie seu vídeo(11) 4745-6900
15/10/2025
Região

Liminar suspende pedágios na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga

Publicação da liminar foi feita nesta quarta-feira (15) em resposta a ação popular

15 outubro 2025 - 18h37Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Justiça suspende pedágios na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga Justiça suspende pedágios na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga - (Foto: Divulgação/Governo SP)

Uma liminar da Justiça de Mogi das Cruzes suspendeu os pedágios nas rodovias Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, e Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra.

A liminar foi publicada nesta quarta-feira (15) e foi assinada pelo juiz Bruno Machado Miano em resposta a uma ação popular. O processo ainda cabe recurso.

De acordo com a decisão, os pedágios foram instalados "sem qualquer indicação de valores tarifários, da forma de pagamento e de modos alternativos de pagamento", o que infringe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), além do direito dos usuários e do direito do consumidor.

A decisão diz, ainda, que existe diferença em prazos para pagamentos, uma vez que o contrato prevê 15 dias e a Resolução 1.013/24 do Contran assegura 30 dias.

"Diante disso, há risco imenso no início da cobrança dos pedágios na Mogi-Dutra e na Mogi-Bertioga, sem o esclarecimento das formas de pagamento, com campanha educativa envolvendo os cidadãos afetados", diz uma parte da decisão.

Ainda segundo a decisão, iniciar cobranças "sem saber quanto, onde, como, em que prazo pagar as tarifas e se haverá locais para recebimento dos valores" pode gerar tumulto.

A decisão finaliza dizendo que "não há risco reverso para a concessionária, já que a empresa poderá acrescer no termo final do contrato o prazo da suspensão de suas atividades, conforme ponderado pelo Ministério Público".

Comemoração

O advogado do autor da ação popular, José Gustavo Ferreira dos Santos, comemorou a decisão, que considera ser a "primeira batalha".

"O objetivo é o mogiano que tem veículo com licenciamento em Mogi das Cruzes ser isento da cobrança de pedágio dentro do território de Mogi. Esperamos que a decisão seja por muito tempo", disse.

O ex-vereador e duas vezes candidato a prefeito de Mogi, Rodrigo Valverde (PT), publicou em suas redes sociais um vídeo comemorando a suspensão do pedágio. "Vencemos. Espero que o governador Tarcísio não recorra da decisão, pois é justa a decisão do povo paulista não pagar pedágio em estradas que já estão prontas".

