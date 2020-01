Limpeza de reservatórios suspende nesta quarta-feira abastecimento em bairros de Cezar e região do Rodeio

Para manter a qualidade da água distribuída à população, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) fará, nesta quarta-feira (8), a limpeza dos reservatórios da Vila Nova Aparecida. O serviço exigirá a interrupção do fornecimento de água de 0h às 20h em bairros de Cezar de Souza e região do Rodeio. Com a paralisação, a autarquia também fará a substituição preventiva de três válvulas de grande porte, também nos reservatórios. A normalização do abastecimento será de forma gradativa, devendo se estabilizar na manhã de quinta-feira (9).

Por isso, a autarquia reforça a orientação para que as pessoas utilizem com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando ações como limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Bairros afetados

Cezar de Souza

Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da Silva

Jardim Bela Vista

Jardim das Bandeiras

Jardim Maricá

Jardim São Pedro

Loteamento João Paulo Arruda

Loteamento Morada do Sol

Loteamento Rio Acima (Vem Viver)

Residencial Fazenda Rodeio ("Bella Cittá")

Residencial Granja Anita

Sabaúna

Vila Andrade

Vila Mathias

Vila Nova Aparecida